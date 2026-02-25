Хулио Иглесиас подал в суд на вице-премьера Испании Йоланду Диас за клевету

Испанский певец Хулио Иглесиас подал в суд иск против вице-премьера Испании Йоланды Диас. Артист обвиняет политика в клевете. Об этом сообщают журналисты издания El Mundo. Диас заявила, что бывшие сотрудницы Иглесиаса терпели ужасное отношение к себе и подвергались насилию — были буквально рабынями артиста.

Чиновник прокомментировала информацию СМИ о жалобе, поданной двумя экс-работниками певца в Национальную судебную палату Испании. Это были домработница и физиотерапевт, которые в 2021 году трудились в его резиденциях в Пунта-Кане (Доминиканская Республика) и на Багамах. Женщины указывали на домогательства, неприемлемые прикосновения, унижения и постоянный контроль.

«Ужасающие показания бывших сотрудников Хулио Иглесиаса раскрывают факты сексуального насилия и ситуацию рабства...» — говорилось в посте вице-премьера.

В своем иске 82-летний артист требует, чтобы Йоланда Диас публично отказалась от своих слов и выплатила ему компенсацию. Сумма, в которую звезда оценивает понесенный ущерб, пока не определена. Обвинения прозвучали 13 января, спустя три дня Иглесиас в личном блоге полностью отверг все претензии.

«С глубоким сожалением я отвечаю на обвинения, выдвинутые двумя людьми, которые ранее работали в моем доме. Я отрицаю, что когда-либо приставал, принуждал или не уважал какую-либо женщину. Эти обвинения абсолютно ложны и причиняют мне огромную печаль», — написал исполнитель.

Защищать репутацию Хулио Иглесиаса взялся известный адвокат Хосе Антонио Чоклана, хотя формальные уголовные обвинения предъявлены не были. А 23 января появилась информация, что испанская прокуратура прекратила расследование в отношении певца из-за «отсутствия юрисдикции» местных органов власти. Однако Диас не только пополнила соцсети резонансным высказыванием, но и выступила с ним на телевидении, и артист этого не забыл.

