Раскрыты новые подробности в деле о подрыве автомобиля ДПС в Москве

Следователи выяснили личность человека, который устроил взрыв около машины ДПС. Смертником, причем, скорее всего, он даже не знал о своей участи, стал 22-летний парень из Удмуртии. Последнее время он снимал квартиру в Петербурге и именно оттуда приехал в столицу по требованию своего куратора. А вот как был завербован террорист, попытался выяснить корреспондент «Известий» Павел Пономарев.

Эту трагедию сегодня обсуждают миллионы, а кадры, имеющиеся в распоряжении 5-tv.ru, хранят ее хронологию. Каждая минута съемки восстанавливает цепочку событий, которые развернулись у Савеловского вокзала в роковую ночь. Патрульная машина. Неизвестный рядом. Взрыв.

Подорванный автомобиль находился на этом месте. Его уже доставили на спецстоянку. Там его ждут многочисленные экспертизы. Поработали и сотрудники коммунальных служб — сейчас о том, что этой ночью здесь произошла трагедия, напоминают лишь следы крови на трансформаторе и цветы, которые прохожие оставляют здесь в память о погибшем полицейском.

Перепуганные очевидцы сначала даже не поняли, что произошло.

«Был очень-очень сильный взрыв, хлопок. Я спала, у меня собака подпрыгнула. То есть был очень сильный взрыв», — рассказывает жительница города.

Личность подрывника уже известна следователям. 22-летний молодой человек из Удмуртии никогда раньше не попадал в поле зрения полицейских. Тихий геймер много времени проводил за компьютером. По некоторой информации, его могли завербовать через интернет. 22 февраля он выдвинулся из Петербурга в Москву. Кураторы вели его в людное место, к патрульной машине, чтобы сделать из него живую бомбу.

«Установлен маршрут его передвижения на территории московского региона. В настоящее время следствием также устанавливается круг общения предполагаемого подозреваемого. Причины и мотивы его действий», — сообщала Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ.

Всю ночь на месте работали экстренные службы. Лично оценить обстановку прибыл министр внутренних дел Владимир Колокольцев. По версии следствия, преступник подошел сзади к патрульной машине, остановился у водительской двери и в этот момент привел в действие взрывное устройство. Это подтверждает не только характер повреждений, но и записи с камер видеонаблюдения.

Сотрудник ДПС — старший лейтенант Денис Братущенко — и сам подрывник погибли на месте. Еще двое полицейских сейчас находятся в больнице в стабильно тяжелом состоянии.

Цветы с утра несли не только к месту трагедии, но и к отделу полиции, где работал Денис Братущенко.

«Я до сих пор не могу поверить в то, что произошло. Эти люди забрали жизнь нашего товарища. Они хотели нас запугать, но мы не отступим», — подчеркнул Иван Еремкин, инспектор ДПС, коллега Дениса Братущенко.

«Весь московский гарнизон предпримет все возможные и невозможные действия, чтобы данные лица ответили по всей строгости закона. Это мы обещаем Денису и всем его родным», — заявил Денис Вакулинский, инспектор ДПС, коллега Дениса Братущенко.

Известно, что старший лейтенант полиции Денис Братущенко прослужил в полиции семь лет. Ему было 34 года. На последнее в его жизни дежурство провожали жена и двое детей.

Следователи полагают, что за преступлением могут стоять украинские кураторы, которые втемную используют граждан России. Как это было в конце декабря на Елецкой улице в Москве — тогда наряд ДПС ночью заметил подозрительного человека возле служебного автомобиля. При попытке задержать его — сработала бомба. Двое сотрудников полиции погибли. А подорвавший себя мужчина оказался жителем Ивановской области, тоже тихим, спокойным и, видимо, легко попадавшим под чужое влияние.

