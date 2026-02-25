Певец Илья Гуров: Друг оскорбит моих врагов и примет любую мою точку зрения

Певец Илья Гуров высказался о своем отношении к дружбе на премьере фильма «Мой друг» режиссера Александра Сухарева. Это история о мальчике, лишенном возможности ходить, и его верном товарище, который придумал для него целый мир — спасительную сказку. Близость и доверие помогают ребятам защититься от жестокости и отчаяния.

Но это только кино, в реальной жизни не на каждого друга можно рассчитывать. Поэтому искренность и забота, считает Гуров, так ценны.

«Для меня друг — это тот человек, на которого я могу положиться в любое время дня и ночи. Который со мной оскорбит моих же врагов, недругов и примет любую мою точку зрения, даже если она неправильная… Изначально на эмоциях тебе нужно выговориться, тебе нужно сказать про себя что-то, короче, спустить пар и после принять правильное взвешенное решение», — сказал исполнитель корреспонденту 5-tv.ru.

По мнению Гурова, в настоящей дружбе нет запрета на высказывание собственного мнения. Допустимы даже обидные слова, но только если это «оскорбления по-доброму». Сам артист позволяет себе сказать близкому человеку, что он, например, плохо выглядит. Не чтобы задеть, а чтобы тот лучше подготовился к важному мероприятию и чувствовал себя там комфортно. Пусть сначала такое замечание разозлит, но в конечном итоге оно окажется полезным.

«Мне тоже говорят и мне тоже говорят очень много. И в спорах рождается истина. И я считаю, что когда ты с правильным человеком дружишь и общаешься, то все будет хорошо», — добавил певец.

Предательством дружбы Илья Гуров считает, в первую очередь, ложь. Подло сначала добиваться от человека безоговорочного доверия, а потом сплетничать и обсуждать его проблемы и переживания с другими. Также артист может обидеться, если товарищ в ответ на приглашение сошлется на занятость, а сам в это время пойдет весело проводить время с кем-то еще. Он готов подстраиваться под интересы друга и помогать, но вранья ему не простит.

