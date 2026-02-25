Трихолог объяснила, как отличить сезонное выпадение волос от облысения

Трихолог Каминская: сезонное выпадение волос продолжается не дольше трех месяцев

Врач-дерматолог и трихолог Екатерина Каминская заявила, что сезонное выпадение волос обычно продолжается не дольше двух-трех месяцев. Если процесс умеренный и не приводит к заметному поредению, повода для тревоги нет. Об этом специалист рассказала порталу Газета.ру.

По словам медика, насторожить должны истончение прядей, расширение проборов, поредение на макушке или висках, а также интенсивное и длительное выпадение волос. В таких случаях следует обратиться к трихологу.

Каминская пояснила, что современная диагностика начинается с трихоскопии — компьютерного исследования кожи головы и волос под многократным увеличением, которое помогает отличить разные виды алопеции.

Специалист добавила, что для выяснения причин часто требуется комплексное обследование, включая анализ гормонального фона, показателей железа и витаминов. В качестве методов лечения могут применяться плазмотерапия, мезотерапия и дарсонвализация кожи головы — процедуры, направленные на укрепление фолликулов и улучшение микроциркуляции.

