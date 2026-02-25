Без диплома нет приема: в РФ могут запретить работу психологов без профильного образования

В России могут запретить работу психологов без профильного образования

В России хотят запретить работу психологов без профильного образования. Согласно новому законопроекту, они должны будут пройти аккредитацию и подтвердить квалификацию. Оказывать услуги смогут только специалисты с профильным высшим образованием либо дипломом о профессиональной переподготовке. Деятельность всех остальных психологов-консультантов будет считаться незаконной.

Кроме того, в документе пропишут основы оказания психологической помощи, в частности права и обязанности сторон.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об изменении наименования «среднее профессиональное образование». Соответствующий пункт содержится в перечне поручений главы государства, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Инициатива касается корректировки названия для уровня образования, который получают выпускники российских колледжей и техникумов. В тексте поручения уточняется, что речь идет именно об изменении формулировки «среднее профессиональное образование».

