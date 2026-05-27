Инструкторов по вождению обяжут иметь педагогическое образование

Чтобы повысить безопасность на дорогах, новые жесткие требования вводят в автошколах. Готовить будущих водителей должны будут инструкторы с дипломом педагога. То есть, люди, которые не только умеют крутить баранку, но и могут профессионально донести информацию до ученика. Эта новость уже вызвала широкий общественный резонанс. Кто и как будет обучать педагогов, ведь времени остается совсем немного. Корреспондент «Известий» Илья Аникеев узнал, не превратится ли все это в гонку за дипломами и сертификатами.

Крик, оскорбления и испорченные нервы. Так непедагогично наставник объясняет ученику правила управления автомобилем. И за это они еще заплатили. Но с 1 сентября инструкторы по вождению станут педагогами. Закон «Об образовании» относит автошколы к образовательным организациям, значит, нести свет ПДД должны преподаватели, а не просто люди, умеющие крутить баранку.

Сейчас на работу инструктором в автошколе берут с аттестатом о среднем образовании. Обязателен трехлетний стаж вождения. При этом в течение пяти лет вас не должны были лишать водительских прав. И еще нужно закончить дополнительные курсы обучения вождению. И подтверждать этот диплом придется каждые три года.

Но этого мало, посчитали в Министерстве труда, и разработали профессиональный стандарт — «Мастер производственного обучения вождению транспортных средств». Другими словами, курс длиной в 250 часов.

«Те мастера, которые на сегодняшний день в рынке и которые уже работают, должны пройти эту переподготовку. Если у него таких документов не будет, то все кандидаты-водители, которых готовил такого рода мастер, могут иметь проблемы с допуском в Госавтоинспекции», — рассказал главный эксперт «Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств» Александр Лыткин.

Отзывы о хорошем наставнике от подопечных обычно звучат одинаково: не орет, спокойный, пунктуальный, умеет объяснять.

«Для человека в любом случае во время обучения это что-то новое: мозг работает, пытается запомнить, и больше двух-трех действий одновременно он не сделает. И задача инструктора — понимать, когда тебе эту информацию преподносить», — поделилась учащаяся автошколы Анастасия Миронова.

Александра такого не встретила. Пока училась на права, сменила троих учителей вождения. Теорию сдала, а «город» — до сих пор нет.

«Мне кажется, мне просто не повезло, потому что большую роль играет личностный фактор. Как-то, мне кажется, характерами с автоинструктором мы не сошлись», — рассказала учащаяся автошколы Александра Ленинченко.

По новым правилам инструктору мало разбираться в педагогике и психологии — еще он должен знать, из чего собран автомобиль и как его чинить. Вот Эркин по образованию преподаватель филологии, а по призванию — педагог по вождению. 30 лет ставит людей на колеса.

«Наверное, за 30 лет тысяч пять учеников. Я думаю, проблем не должно быть, потому что мы тоже считаемся педагогами. У меня уже есть диплом о высшем образовании, именно педагогическом», — рассказал инструктор автошколы Эркин Джураев.

Но диплом о высшем образовании не отменит новые курсы профподготовки. Пройти их можно в автошколах, техникумах и ПТУ, у которых есть лицензия.

«Главное, чтобы это не превратилось в получение очередной бумажки. А то есть тебе нужно помимо этих часов еще одну бумажечку, что ты прошел обучение педагога, и гуляй, Вася. Чтобы это не превратилось в систему формального получения бумажек и выплаты неизвестно кому за то, чтобы все это формально зачислили», — предупредил автоэксперт Петр Баканов.

Чтобы получить диплом педагога, у инструкторов есть три месяца. Как новый статус поможет улучшить методику обучения вождению, ученики автошкол узнают уже с 1 сентября, когда сядут за руль к преподавателям водительского мастерства.

