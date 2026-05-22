Рособрнадзор ограничил шумные работы рядом с местами проведения ЕГЭ
Организаторы создают максимально комфортные условия для учащихся.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Сдающих ЕГЭ в этом году не будут отвлекать посторонние шумы. Рособрнадзор ограничил проведение строительных и технических работ, а также культурных мероприятий рядом с местами, где школьники сдают госэкзамены.
Кроме того, для создания максимально комфортных условий организаторам ЕГЭ рекомендуют заранее обеспечить аудитории питьевой водой — на случай аномально жаркой погоды. А медицинские пункты должны быть готовы оказать сдающим необходимую помощь в каждый из дней проведения единого государственного экзамена.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что психолог Ольга Егоренкова рассказала, как справиться с волнением на ЕГЭ. По ее словам, при ощущении тревоги во время экзамена можно на несколько секунд посмотреть в окно, медленно и ровно дышать, либо переключиться на приятные воспоминания, воссоздав мысленно образ или ситуацию, которая успокаивает.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 22 мая
- ЕГЭ без волнения: психолог рассказала, как быстро успокоиться прямо на экзамене
- 21 мая
- В Рособрнадзоре рассказали о разрешенной во время ЕГЭ еде
- 18 мая
- Поддержка принесет успех: как родители могут помочь ребенку сдать экзамены
- 17 мая
- Два способа: как исправлять ошибки в бланках ЕГЭ
- 16 мая
- Собянин: более 93 тысяч человек будут сдавать ЕГЭ в Москве в этом году
- 15 мая
- Добрались до выпускников: мошенники разработали связанную с ЕГЭ схему обмана
- 14 мая
- Рособрнадзор определил обязанности участника ЕГЭ-2026
- 13 мая
- Подмосковные выпускники получат по 100 тысяч рублей за максимальный балл на ЕГЭ
- 12 мая
- Названы минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата в 2026 году
- 7 мая
- Рособрнадзор определил список запретов для сдающих ЕГЭ в 2026 году
51%
Нашли ошибку?