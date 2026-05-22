Рособрнадзор ограничил шумные работы рядом с местами проведения ЕГЭ

Сдающих ЕГЭ в этом году не будут отвлекать посторонние шумы. Рособрнадзор ограничил проведение строительных и технических работ, а также культурных мероприятий рядом с местами, где школьники сдают госэкзамены.

Кроме того, для создания максимально комфортных условий организаторам ЕГЭ рекомендуют заранее обеспечить аудитории питьевой водой — на случай аномально жаркой погоды. А медицинские пункты должны быть готовы оказать сдающим необходимую помощь в каждый из дней проведения единого государственного экзамена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что психолог Ольга Егоренкова рассказала, как справиться с волнением на ЕГЭ. По ее словам, при ощущении тревоги во время экзамена можно на несколько секунд посмотреть в окно, медленно и ровно дышать, либо переключиться на приятные воспоминания, воссоздав мысленно образ или ситуацию, которая успокаивает.

