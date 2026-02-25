Самолет F-16 рухнул на загруженную трассу в Турции

F-16 рухнул на оживленную трассу в Турции, пилот погиб. Истребитель потерпел крушение во время планового задания сразу после вылета с одной из главных военно-воздушных баз страны.

Никто из водителей не пострадал, хотя шоссе считается одним из самых загруженных в регионе. Движение перекрыто как минимум на несколько часов. Причины пока не установлены, их будет выяснять комиссия по расследованию авиационных происшествий.

Ранее 5-tv.ru писал, что вертолет, потерпевший крушение в Амурской области, принадлежал погибшему пилоту. Он не имел права управлять воздушным судном. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В официальном Telegram-канале ведомства сказано, что полет осуществлялся без уведомления органов аэронавигации. То есть воздушное судно, пропавшее с радаров в минувший четверг, не было зарегистрировано в установленном порядке.

Следователи продолжают выяснять все детали аварии. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц».

