Более 1,5 тысячи открыток и писем отправили бойцам СВО из ЮВАО в феврале

Жители Юго-Восточного округа Москвы направили военнослужащим, участвующим в специальной военной операции (СВО), свыше полутора тысяч писем и открыток в феврале. Поздравления ко Дню защитника Отечества передали на передовую вместе с гуманитарной помощью и подарками. Об этом рассказали на сайте mos.ru.

К акции присоединились школы, подростковые объединения, благотворительные фонды, спортивные и досуговые учреждения округа. Послания с теплыми словами поддержки и детскими рисунками подготовили во всех районах ЮВАО.

В рамках городского проекта «Зима в Москве» на катках в Лефортове, Марьине и Выхино-Жулебине по выходным проходили мастер-классы, во время которых взрослые и дети написали 725 писем военным. Там же работали пункты сбора гуманитарной помощи.

Центр поддержки многодетных семей «Моя дружная семья» в Некрасовке подготовил более 50 открыток. Еще около 50 поздравлений направили организации из Кузьминок, в том числе из центра «Молодежь столицы», «Детский квартал» и спортивно-досугового центра «Барс». Актив Совета ветеранов района Капотня передал 20 писем и открыток ручной работы.

В клубе «Семья» и волонтерском объединении «Москва с вами» в Печатниках подписали порядка 130 открыток. Воспитанники центра «Радуга» подготовили для бойцов рисунки. При этом общественная организация «Содружество района Марьино» в районе Марьино собрала более 140 открыток и около 160 писем. В клубе «Подросток» жители создали 14 праздничных плакатов, а центр «Мельба» отправил 20 открыток.

К акции активно подключились и образовательные учреждения. Так, в Рязанском районе учащиеся школы № 2090 подготовили 250 открыток и 400 рисунков, а в школе № 777 — 300 открыток и 60 рисунков.

Поддержка участников СВО остается важным направлением общественной работы, как отметил депутат Госдумы Петр Толстой. По его словам, традиции защиты Отечества сохраняют особое значение, а миллионы людей в тылу в данный момент помогают военнослужащим словом и делом.

Также парламентарий поздравил с праздником около десяти тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий и воинов-интернационалистов, которые проживают в округе. Он подписал для каждого персональную открытку.

Жители ЮВАО с 2022 года собрали более 100 тонн гуманитарных грузов, изготовили около 7,5 тысячи маскировочных сетей и сотни тысяч окопных свечей. Проект «Зима в Москве» направлен на укрепление общественной солидарности, развитие культурных и спортивных инициатив и поддержку военнослужащих с их семьями.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, более 30 тысяч подарков подготовили москвичи для бойцов СВО к 23 февраля. Школьники постоянно отправляют военным пропитание и вещи и шьют специальное белье для госпиталей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.