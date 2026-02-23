Более 30 тысяч подарков подготовили москвичи для бойцов СВО к 23 февраля

Борис Сатаров
Столичные волонтеры лично передадут посылки военнослужащим.

Что подарят москвичи бойцам СВО

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

Спецоперация День защитника Отечества

В Москве собрали более 30 тысяч подарков для участников СВО

Москвичи активно поддержали участников специальной военной операции (СВО) в честь Дня защитника Отечества. О том, как столица готовила подарки и гуманитарную помощь для фронта, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном канале в MAX. 

Школьники и студенты колледжей подготовили более 20 тысяч открыток с пожеланиями для бойцов. Помимо этого, ребята регулярно отправляют военным продукты и вещи, а также шьют постельное и специальное белье для госпиталей. 

Сбор подарков проходил по всему городу. Так, в столичных магазинах можно было купить или оставить заранее подготовленные презенты. На рыбных рынках посетители собирали для бойцов корзины с консервированными морепродуктами, а фермеры московских ярмарок передали на фронт алтайский мед, варенье, домашние соленья, тушенку из оленины, а также овощи и фрукты. 

«В рамках общегородской акции собрали больше 30 тысяч подарков», — отметил Собянин. 

В ближайшее время московские волонтеры лично передадут их военнослужащим в зону СВО. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин назвал военнослужащих в зоне специальной военной операции настоящими патриотами страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Спецоперация
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 февраля, для всех знаков зодиака

