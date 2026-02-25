Егор Бероев тайно женился на юной балериной после расставания с Ксенией Алферовой

Актер Егор Бероев вступил в тайный брак с 21-летней выпускницей хореографического колледжа Анной Панкратовой после развода с актрисой Ксенией Алферовой. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, торжество состоялось около двух недель назад. Новая супруга артиста моложе его на 27 лет. Знакомство пары произошло во время творческого поиска: Бероев искал исполнительницу главной роли для своего кинопроекта «Кукла». Как вспоминают в хореографическом колледже имени Геннадия Ледяха, актер, едва увидев Анну в репетиционном зале, сразу утвердил ее на роль.

Отношения знаменитой пары Егора Бероева и Ксении Алферовой, длившиеся более 20 лет, окончательно завершились. Ксения косвенно подтвердила, что причиной разрыва стала неверность супруга, отметив при этом свою преданность семье. Несмотря на то, что о расставании официально заговорили лишь в начале 2026 года, сам Бероев утверждает, что фактически семейная жизнь прекратилась еще в 2022 году. У бывших супругов есть взрослая дочь Евдокия, которая сейчас сосредоточена на получении фундаментального образования и занятиях живописью, стараясь вести закрытый образ жизни.

Слухи о сложностях в этом союзе ходили давно. Еще в 2008 году в СМИ обсуждался роман Бероева с партнершей по ледовому шоу Екатериной Гордеевой, однако тогда Алферовой удалось сохранить брак. Интересным фактом является и то, что приемный отец Ксении, легендарный актер Александр Абдулов, еще много лет назад скептически оценивал долговечность этого союза.

Продюсер Евгений Морозов вспоминал слова великого артиста о том, что непростой характер Егора рано или поздно приведет к финалу их совместной истории. Сейчас новая жена Бероева активно осваивает киноиндустрию, снимаясь в проектах своего мужа.

