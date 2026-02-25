Мерзкие привычки: фанаты Селены Гомес требуют от нее развестись с Бенни Бланко

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Поклонников возмутили поведение и нечистоплотность мужа певицы.

Селена Гомес и Бенни Бланко последние новости: развелись

Фото: www.globallookpress.com/Admedia

Page Six: фанаты Селены Гомес требуют от нее развестись с Бенни Бланко

Фанаты певицы Селены Гомес требуют ее развода с продюсером Бенни Бланко. Пользователи социальных сетей активно обсуждают поведение ее супруга, который продемонстрировал пренебрежение правилами гигиены в эфире своего подкаста. Об этом сообщает Page Six.

В дебютном выпуске шоу под названием Friends Keep Secrets, вышедшем во вторник, 37-летний продюсер появился перед камерами босиком. Он показал зрителям грязные ступни и намеренно испортил воздух прямо во время записи беседы.

Такие выходки вызвали волну негодования среди фанатов Селены Гомес, которые сочли подобные действия отвратительными и унизительными для имиджа исполнительницы.

В комментариях под видео зрители не скрывали своего возмущения. Они задались вопросом, как певица может терпеть подобное рядом с собой. Многие написали в социальной сети X прямо предложили артистке расторгнуть брак, заключенный в ноябре 2025 года.

Отмечается, что Бенни Бланко и ранее публично признавался в своих специфических привычках, связанных с чистоплотностью. Например, в интервью в конце 2024 года он заявлял, что принципиально не принимает душ ежедневно. Продюсер не хочет, чтобы его кожа сохраняла «естественные масла» и особый «мужской аромат».

Сама Селена Гомес, которой сейчас 33 года, пока никак не прокомментировала новый скандал. Хотя она всегда тепло отзывается о муже, подчеркивая его заботливость и безусловную любовь.

