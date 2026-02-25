Ошибка ценою в жизнь: житель Приморья переехал приятеля вместо врага

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 49 0

Нелепая трагедия в Артеме произошла из-за того, что водитель не узнал человека в темноте.

Мужчина перепутал приятеля с врагом и переехал его на машине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Мужчина в Приморье перепутал приятеля с врагом и переехал его

В Приморском крае местный житель на легковом автомобиле насмерть переехал своего знакомого, ошибочно приняв его за мужчину, с которым ранее вступил в конфликт. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета региона.

Инцидент зафиксирован в городе Артеме в ночное время 24 февраля. По данным следствия, злоумышленник находился в состоянии сильного эмоционального возбуждения после ссоры и решил проучить своего оппонента, используя транспортное средство как орудие расправы.

Ссора между мужчинами разгорелась на улице Лазо. После словесной перепалки подозреваемый занял место водителя в автомобиле Toyota и совершил преднамеренный наезд на человека, стоявшего на дороге. К несчастью, под колеса иномарки попал не тот, с кем конфликтовал фигурант, а его знакомый. От полученных тяжелых травм пострадавший скончался на месте происшествия еще до приезда медиков. Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личность водителя и произвели его задержание.

В отношении 45-летнего жителя Владивостока следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного первой частью статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство). На данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Следователи осматривают место происшествия и допрашивают свидетелей фатальной ошибки, которая привела к гибели человека.

