В Японии прошел первый демонстрационный полет беспилотной машины

Летающие автомобили уже совсем скоро могут стать обыденностью. В Японии прошел первый демополет беспилотной машины. Так ее называет разработчик, хотя она больше похожа на вертолет. Аппарат взмыл над Токийским заливом и за три минуты преодолел расстояние в 150 метров. Полет контролировали дистанционно из специального терминала.

В продажу новинка может поступить уже в 2028 году. Автомобиль рассчитан на трех человек. Но мощность его аккумуляторов позволяет пролететь всего до 40 километров, а потом аккумуляторы надо заряжать.

Ранее писал, как Россия активно развивает беспилотные системы.

Портфель подписанных экспортных контрактов на российское оружие достиг рекордных 70 миллиардов долларов. До СВО потолок был 50 миллиардов. ОПК растет и тянет за собой смежные отрасли — фармацевтику, медицинскую промышленность и радиоэлектронику. Рост производства свыше 15%.

