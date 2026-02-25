Косачев: Берлин должен прояснить свою роль в ядерной авантюре Лондона и Парижа

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия пока не получила ответственной и серьезной реакции от Лондона и Парижа на информацию СВР о планах передать Украине ядерное оружие. По его словам, заявления французского посольства в Москве носят дежурный характер и не подтверждают соблюдение сторонами Договора о нераспространении ядерного оружия.

«Вот было заявление пресс-секретаря МИД Китая, тоже ядерной державы, где было четко зафиксировано, что все стороны должны придерживаться этих обязательств. <…> Пока на этот счет ничего не слышно ни из Лондона, ни из Парижа. И это, конечно же, вызывает тревогу», — сказал сенатор.

Косачев также обратил внимание на то, что из данных СВР следует: Германия была в курсе планов, но отказалась от участия в авантюре. По его мнению, Берлину отводилась роль спонсора или организатора прикрытия, а значит, у немецкого руководства есть информация и своя доля ответственности.

«Мы направляем аналогичный запрос нашим коллегам в парламенте Германии с предложением задать соответствующие вопросы правительству Германии, высшему руководству страны и прояснить роль Германии в этой абсолютно безумной и опасной авантюре», — подчеркнул Косачев.

Он добавил, что от Берлина ждут таких же ответов, как и от лидеров Великобритании и Франции.

