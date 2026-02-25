Полина Гагарина раскрыла секрет гармоничных отношений с детьми

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

У певицы двое детей: сын Андрей и дочь Мия.

Гагарина раскрыла секрет гармоничных отношений с детьми

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Полина Гагарина: в воспитании детей важно качество общения с ними

Певица Полина Гагарина в недавнем интервью поделилась своим главным принципом воспитания детей. По словам артистки, залог крепких семейных отношений — не количество проведенного вместе времени, а качество общения, сообщает 7Дней.ру.

«Мы с детьми очень близки. И, пожалуй, мой главный и единственный секрет — я всегда стараюсь находить время для общения с ними, даже в самом плотном графике», — рассказала Гагарина.

Певица подчеркнула, что для нее важно не просто находиться рядом с детьми, но и по‑настоящему понимать их: знать, что их волнует, радует или беспокоит, делиться новостями и впечатлениями. Такой подход, по мнению исполнительницы, создает прочную эмоциональную связь и помогает легче находить баланс между работой и семьей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как развиваются отношения модели Полины Дибровой и предпринимателя Романа Товстика.

