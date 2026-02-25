Стали известны дата и место похорон Ирины Шевчук

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Ранее приблизительно сообщался день проведения церемонии— 27 или 28 февраля.

Где и когда похоронят Ирину Шевчук

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актрису Ирину Шевчук похоронят 28 февраля на Троекуровском кладбище.

Заслуженную артистку России Ирину Шевчук похоронят 28 февраля на Троекуровском кладбище. Об этом ТАСС сообщила ее дочь Александра Афанасьева-Шевчук.

Ранее сообщалось, что причиной смерти актрисы стала долгая, мучительная болезнь, изводившая ее в течение последних трех лет. Шевчук ушла из жизни 24 февраля 2026 года в возрасте 74 лет. Сперва по желанию родных умершей диагноз не был предан огласке, однако позже стал известен — лимфома головного мозга.

Будущая звезда киноэкранов появилась на свет в Мурманске осенью 1951 года, однако позже вместе с семьей переехала в Киев.

Российская публика помнит артистку по роли Риты Осяниной в военной драме «А зори здесь тихие». Еще во время обучения во ВГИКе Шевчук снялась в фильме Ильи Фрэза «Приключения желтого чемоданчика».

Также в перечне ее работ — кинокартины «Абитуриентка» и «Там вдали, за рекой». Всего их было более 50.

Шевчук была супругой известного композитора Александра Афанасьева, он скончался в 2020 году.

