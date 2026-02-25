Австрия поставила точку: почему Украине не светит вступление в ЕС к 2027 году

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 44 0

Применение особых условий или ускоренной процедуры означало бы двойные стандарты, а это допустить невозможно.

Почему Украина не сможет вступить в Евросоюз к 2027 году

Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey

Австрийский министр Бауэр исключила вступление Украины в Евросоюз к 2027 году

Ускоренное присоединение Украины к Евросоюзу (ЕС) к 2027 году невозможно. Об этом заявила министр Австрии по делам Европы, интеграции и семьи Клаудия Бауэр в беседе с Financial Times.

По словам министра, в ЕС действуют единые правила и критерии для всех стран-кандидатов, и отступлений от них быть не может. Она подчеркнула, что переговоры с Киевом о вступлении пока не стартовали, а в ряде направлений Украине предстоят масштабные реформы. Применение особых условий или ускоренной процедуры означало бы двойные стандарты, а это допустить невозможно.

«У нас есть четкие правила и условия, при которых страна может стать членом ЕС, и эти правила распространяются на всех. <…> Переговоры с Украиной еще даже не начались, а в некоторых сферах существует огромная потребность в реформах. Мы не можем применять здесь двойные стандарты, ускоренного процесса быть не может», — отметила министр.

Также Бауэр назвала чрезмерно амбициозным и нереалистичным предложение главы киевского режима Владимира Зеленского зафиксировать 2027 год как крайний срок вступления. Она напомнила, что другие государства проходили многолетний путь адаптации к европейским нормам, и Украине предстоит аналогичный процесс.

До этого Зеленский призвал западных партнеров обозначить конкретную дату присоединения страны к ЕС — 2027 год. В свою очередь, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что понимает важность временных ориентиров, однако назвать точный срок возможного членства Украины не готова.

При этом, 11 февраля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал идею частичной интеграции Украины в ЕС к 2027 году в обход позиции Будапешта. По его мнению, подобный шаг может нанести серьезный ущерб венгерскому сельскому хозяйству и агропромышленному сектору.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Финляндии закончились средства на помощь Украине. Министр иностранных дел страны Элина Валтонен подчеркнула, что надежда остается лишь на кредит в 90 миллиардов евро от ЕС. До этого глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что участники саммита ЕС приняли решение о выделении этих средств на 2026–2027 годы.

