Не лечит и не греет: самые популярные мифы о спирте

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 38 0

Научные доказательства развенчали устоявшиеся предвзятые представления об алкоголе и его воздействии на здоровье.

Популярные мифы об алкоголе

Фото: 5-tv.ru

Кандидат химических наук Дорохов: алкоголь является лишь иллюзией расслабления

Множество мифов об алкоголе, которые до сих пор существуют в обществе, давно опровергнуты научными исследованиями. Кандидат химических наук, доцент РТУ МИРЭА Андрей Дорохов разоблачил шесть популярных заблуждений, связанных с употреблением спиртных напитков. Об этом написало издание Life.ru.

Первый миф, который Дорохов разоблачил, связан с историей водки. На протяжении долгого времени бытует мнение, что Дмитрий Менделеев является «создателем» водки. Этот миф продолжает существовать, несмотря на то, что водка была известна задолго до работы ученого.

Как пояснил Дорохов, Менделеев занимался исследованием водно-спиртовых растворов, но принципиально нового он ничего не предложил.

Еще одно заблуждение, касающееся различия между этиловым и метиловым спиртами. Существует мнение, что можно легко отличить эти вещества, например, по цвету пламени или с помощью соды. Однако, как пояснил специалист, для выявления метанола в алкоголе необходимы специальные химические реакции или аппаратура. Народные методы не дают достоверных результатов, что также необходимо учитывать, особенно в условиях неопытного подхода.

Третий миф, на который обратил внимание эксперт, касается эффекта согревания. Многие считают, что алкоголь способствует согреванию организма в холодную погоду.

«На самом деле он действительно расширяет сосуды и создает ощущение теплоты, но это только ускоряет потерю тепла организмом, а человек, наоборот, переохлаждается быстрее», — пояснил Дорохов.

Четвертое заблуждение связано с применением алкоголя для лечения. Многие полагают, что спирт помогает в борьбе с вирусами и простудными заболеваниями. Однако, по словам Дорохова, хотя алкоголь и обладает бактерицидными свойствами при внешнем применении, например, в составе антисептиков, при внутреннем употреблении лечебного эффекта он не оказывает.

Пятый миф касается воздействия алкоголя на аппетит. Существует распространенное мнение, что перед едой полезно выпить рюмку для «разжигания аппетита». На самом деле, как пояснил эксперт, алкоголь раздражает слизистую оболочку желудка и может способствовать развитию заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как гастрит.

Последний миф касается успокаивающего эффекта алкоголя. Многие полагают, что спирт помогает расслабиться и снять стресс. Однако, как объяснил Дорохов, алкоголь лишь притупляет восприятие и воздействует на нервную систему, создавая иллюзию успокоения. Это не решение проблемы, а скорее временное ее игнорирование.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в 2025 году потребление алкоголя в России сократилось.

