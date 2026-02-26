Мама, не смотри: пять причин удалить историю браузера прямо сейчас

Регулярная чистка истории браузера — необходимая гигиена в цифровом мире

Регулярная чистка истории браузера — это не паранойя, а необходимая гигиена в цифровом мире. Главные риски перечисляет 7Дней.ру.

Доступ к личной информации

История хранится в открытом файле на устройстве. Любой, кто взял ваш телефон или ноутбук — коллега, ребенок или гость — может узнать о ваших симптомах, долгах или поисковых запросах, которыми вы не готовы делиться.

Навязчивая реклама и манипуляции

На основе истории и cookies формируется поведенческий профиль. Вам показывают товары, кредиты и услуги, подбирая их под ваши страхи и уязвимости. Очистка снижает риск информационных манипуляций.

Перегрузка устройства

История, кэш и cookies занимают место и потребляют оперативную память. Регулярная уборка ускоряет загрузку страниц и работу браузера.

Риски безопасности

Они особенно высоки, если вы заходили в аккаунты с чужого устройства и забыли удалить следы. В таких случаях эксперты советуют срочно сменить пароли.

Ментальное здоровье

Цифровой беспорядок, как и физический, давит на психику. Привычка очищать историю помогает чувствовать контроль над своим цифровым пространством.

Эксперты рекомендуют настроить автоматическую очистку по закрытии браузера или чаще использовать режим «инкогнито».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что популярный онлайн-курс назвали аферой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.