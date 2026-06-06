Толокольников: ИИ не заменит журналиста, а поможет медиа работать эффективнее

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 43 0

На фоне стремительного роста нейросетей в медиа усиливается спор о роли живого автора.

Искусственный интеллект не заменит журналиста

Фото: пресс-служба Дзен

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Тема:
ПМЭФ 2026

Искусственный интеллект (ИИ) становится частью медиаиндустрии, однако человеческий взгляд и профессиональная оценка по-прежнему остаются ключевыми для аудитории. Об этом заявил управляющий директор «Дзена» Александр Толокольников на сессии «Новые медиа, реклама и коммуникации: как новые технологии меняют бизнес» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

Он подчеркнул, что задача платформы — не конкурировать с ИИ, а интегрировать его в работу авторов и медиа так, чтобы технологии упрощали процесс создания и распространения контента.

По словам Толокольникова, интерес к авторским материалам растет на фоне увеличения количества контента, созданного нейросетями. В частности, формат «Мнения» в Дзене, где эксперты и журналисты дают собственную оценку новостям, показал пятикратный рост с начала 2026 года. При этом ИИ рассматривается скорее как вспомогательный инструмент, а не замена авторскому стилю и позиции.

Отдельное внимание он уделил вопросу монетизации. Толокольников отметил, что развитие ИИ-контента требует понятной и устойчивой модели взаимодействия с авторами и СМИ, чьи материалы используются в цифровой среде.

«Сценарий, при котором технологии используют материалы авторов и СМИ без понятной системы вознаграждения, не может быть долгосрочным: такая модель нарушает баланс всей медиаэкосистемы. Платформы не могут развиваться отдельно от авторов и редакций, с которыми они работают», — сказал Толокольников.

Также, по его словам, важной задачей отрасли становится определение границы между общеизвестной информацией и уникальным авторским вкладом. «Дзен» планирует предложить подход к решению этого вопроса после дополнительной проработки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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