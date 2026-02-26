Его время не пришло: мужчина чудом выжил после падения в трехметровую могилу

В Испании мужчина чудом выжил после падения в трехметровую могилу

В испанском городе Торревьеха сотрудник местного кладбища упал в открытую трехметровую могилу и получил тяжелые повреждения. Об этом сообщает Need To Know.

ЧП произошло, когда мужчина занимался привычными трудовыми обязанностями — чистил одно из надгробий. В какой-то момент рабочий проявил неосторожность, оступился и сорвался вниз. Из-за большой глубины ямы и полученной при падении травмы спины пострадавший оказался в ловушке: он не мог пошевелиться и самостоятельно выбраться на поверхность.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, включая сотрудников полиции, бригаду медиков и пожарный расчет. Спасатели решили не проводить полную эвакуацию посетителей с территории кладбища, ограничившись лишь оцеплением зоны, где произошел инцидент.

Чтобы извлечь мужчину, специалисты спустили в могилу лестницу. Эвакуация пострадавшего проводилась с особой осторожностью из-за риска осложнений травмы позвоночника: его зафиксировали на специальных надувных носилках и подняли наверх. Сразу после завершения спасательной операции мужчину доставили в медицинское учреждение для госпитализации.

