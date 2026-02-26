Just Jared: Аня Тейлор-Джой и Аль Пачино провели вечер в закрытом клубе

Звездная актриса Аня Тейлор-Джой вместе со своим супругом Малькольмом Макреем и легендарный Аль Пачино в сопровождении возлюбленной Нур Альфалла были замечены на двойном свидании в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Just Jared.

Предположительно, знаменитости выбрали для встречи ресторан San Vincente Bungalows, который славится своей исключительной приватностью и запретом на съемку. Это заведение считается излюбленным местом мировой элиты, так как гарантирует гостям полную анонимность.

Именно по этой причине папарацци не удалось сделать снимки 85-летнего Аль Пачино и его спутницы, которая младше актера на 53 года. Напомним, что летом 2023 года Нур Альфалла родила артисту сына.

Тем не менее фотографы смогли запечатлеть Аню Тейлор-Джой и Малькольма Макрея на выходе из заведения. Актриса выбрала для вечера элегантный образ: бирюзовую шелковую юбку, светлый топ и бежевое болеро с отделкой из меха, дополнив наряд оливковыми мюлями. Ее муж предпочел классический стиль, надев черный костюм в полоску и белую рубашку с галстуком.

История отношений этой пары началась в начале 2021 года, однако они долгое время не афишировали свои чувства. Свою первую, тайную свадьбу влюбленные сыграли 1 апреля 2022 года в Новом Орлеане, а более масштабное и торжественное мероприятие прошло в Венеции осенью 2023 года.

Ресторан, где проходила встреча, часто называют убежищем для селебрити, стремящихся скрыться от чрезмерного внимания прессы. Подобные двойные свидания в Голливуде не редкость, однако состав участников в этот раз вызвал особый интерес у медиа. Несмотря на солидную разницу в возрасте между парами, артисты провели в заведении продолжительное время, наслаждаясь конфиденциальной обстановкой и изысканной кухней элитного клуба.

Считается, что правила San Vincente Bungalows настолько суровы, что даже самым настойчивым репортерам крайне редко удается получить кадры изнутри или застать всех гостей одновременно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.