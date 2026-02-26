Убийца девочки 7 лет водил следствие за нос, притворяясь скорбящим другом семьи

Дарья Орлова
Он надругался над жертвой.

Убийца ребенка помог полиции найти его тело

Фото: www.globallookpress.com/Faisal Bashir

Мужчина привел полицию к телу пропавшего ребенка и оказался его убийцей

Житель индийской столицы был признан виновным в надругательстве и убийстве 11-летней девочки. Около семи лет он вводил следствие в заблждение. Об этом сообщает Times of India.

Трагедия произошла в начале 2019 года. По данным следствия, мужчина, хорошо знакомый с семьей ребенка, похитил ее из торговой лавки. После расправы он не только не вызвал подозрений, но и стал одним из самых активных участников поисков.

На протяжении семи лет мужчина изображал сочувствие отцу погибшей и даже указывал полиции на место, где находится тело. Якобы информация о захоронении останков пришла к нему во сне.

Однако экспертиза не оставила сомнений в его причастности: на одежде подозреваемого и орудии убийства обнаружили кровь и биологические следы жертвы.

В ходе судебных слушаний представитель судебной власти Амит Сахрават подчеркнул, что подсудимый пытался ввести следствие в заблуждение, но собранные доказательства оказались неопровержимыми. Справедливость восторжествовала спустя нескольких лет после совершения страшного деяния.

