Три человека ранены при атаке ВСУ на жилой дом в Брянской области

Губернатор Александр Богомаз сообщил об очередном ударе по мирному населению.

ВСУ атаковали жилой дом в Брянской области, трое ранены

В Брянской области трое мирных жителей получили ранения в результате атаки украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В результате варварской атаки в селе Истопки Климовского района по жилому дому, к сожалению, ранены еще трое мирных жителей», — написал глава региона.

По предварительным данным, двое мужчин и одна женщина госпитализированы для оказания медицинской помощи. В результате сброса взрывного устройства также поврежден жилой дом. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Накануне, 24 февраля, Богомаз сообщал о двух атаках дронов-камикадзе ВСУ: в одном случае пострадали два человека в автомобиле в поселке Белая Березка, в другом — поврежден пассажирский автобус в Трубчевском районе.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в результате атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по химическому заводу «Дорогобуж» в Смоленской области погибли семь человек.

