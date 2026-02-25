Памятник Алексею Балабанову откроют в Екатеринбурге 18 мая 2026 года

Дарья Корзина
Дарья Корзина

Скульптуру режиссера установят у Дворца молодежи — рядом с домом, где он жил

Когда откроют памятник Алексею Балабанову в Екатеринбурге

Фото: Telegram/Глава Екатеринбурга Алексей Орлов/glavaekbofficial

В Екатеринбурге 18 мая 2026 года, в день памяти режиссера Алексея Балабанова, откроют памятник кинематографисту. Об этом сообщил мэр города Алексей Орлов в своем Telegram-канале.

Монумент разместят на площади у Дворца молодежи.

«Его творческий путь начался в 1980-е годы на Свердловской киностудии. В то время наш город был местом процветания андеграундной культуры и рождения особого направления в рок-музыке», — написал Орлов в своем сообщении.

Площадку выбрали с учетом биографии режиссера: неподалеку находятся дом, где он жил, и школа, в которой учился. Концепцию памятника определили по итогам открытого конкурса, итоги которого подвели в мае 2025 года. Лучшим признали проект скульптора Мейрама Баймуханова.

Композиция представляет режиссера, сидящего в пустом вагоне трамвая. В мэрии пояснили, что такой образ связан с мотивом движения, который проходил через фильмы Балабанова. Трамвай появлялся в ряде его картин, в том числе в ленте «Брат». По замыслу автора, конструкция будет иметь сквозное пространство.

Согласно проекту, внутрь вагона смогут заходить прохожие: предусмотрена возможность сесть рядом с фигурой режиссера и сделать фотографию.

На конкурс поступило 47 заявок, в финал вышли десять работ. Победителя определило жюри, в состав которого вошли профессиональные скульпторы, коллеги и близкие режиссера.

Памятник Алексею Балабанову откроют в Екатеринбурге 18 мая 2026 года
