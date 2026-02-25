EFE: Умер лидер неудавшегося госпереворота в Испании 1981 года Антонио Техеро

В Испании на 94 году жизни умер Антонио Техеро — одна из ключевых фигур попытки государственного переворота 23 февраля 1981 года. Об этом сообщает информагентство EFE. Техеро был одним из руководителей путча, известного как 23-F (по дате выступления) или El Tejerazo (по имени его лидера) — вместе с двумя сотнями бойцов Гражданской гвардии занял здание парламента в Мадриде. Они требовали возвращения к франкистским порядкам и правления военной хунты.

Когда Техеро с единомышленниками ворвался в здание парламента, там проходило голосование по формированию нового правительства во главе с Леопольдо Кальво Сотело. В тот день генералу Милансу дель Боску от Техеро пришел рапорт о захвате Конгресса: «Мой генерал, все в порядке». Группа удерживала дворец 18 часов, но вскоре переворот был подавлен. Лидер путча прославился — весь мир облетело его фото с пистолетом в руках, ставшее символом кризиса испанской демократии.

Антонио Техеро родился в Андалусии, в городке Альхаурин-эль-Гранде, в семье учителя. В 19 лет он поступил в военную академию в Сарагосе, а затем служил в разных регионах страны. Он всегда придерживался праворадикальных взглядов, был убежденным франкистом. В Малаге офицер возглавлял командование, но из-за политической позиции был лишен должности и даже арестован на месяц за попытку срыва митинга демократов.

План по свержению правительства Техеро и его единомышленники разрабатывали с конца семидесятых. Первая «операция Галаксия» против реформ провалилась, и офицер получил еще несколько месяцев заключения. Освободившись, он продолжил работу, которая привела его в здание парламента 23 февраля 1981 года. Офицера и других руководителей путча приговорили к 30 годам тюрьмы за мятеж, через 15 лет он добился условно-досрочного освобождения. От своей позиции не отказался, прощения ни у кого не попросил.

В дальнейшем Антонио Техеро вел скрытный образ жизни, избегал общения с журналистами, а профессиональной деятельностью сделал свое давнее увлечение — живопись. Молчание прерывалось редкими выступлениями или статьями в печати с критикой власти. В 2019 году Техеро участвовал в протестах против перезахоронения Франсиско Франко. Вся семья бывшего подполковника Гражданской гвардии поддерживает его политические взгляды. Жена Кармен Диес Перейра родила ему шестерых детей, один из трех сыновей стал священником и известным теологом.

