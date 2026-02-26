Новую страницу в работе маркетплейсов в нашей стране сегодня анонсировал Михаил Мишустин. Премьер представил в Госдуме отчет о работе правительстве. Событие вроде бы формальное, но именно на таких встречах нередко заходит речь о важных нововведениях. Вот и сегодня, по сути, поставлена точка в противостоянии банков с торговыми онлайн-площадками, которые предоставляли меньшую цену за товар, если его оплатить картой самого маркетплейса. О чем еще говорили — знает корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Лучшие места в думских кулуарах были заняты задолго до начала отчета правительства.

Министры организованно идут в зал пленарных заседаний. От журналистов — отделяют вот такие синие ленты. Чтобы репортеры не перехватили по пути. Работа предстоит многочасовая.

Выступает с трибуны только Мишустин, а с толстыми папками, при этом, — каждый второй министр. У Татьяны Голиковой она в тон костюму изумрудного цвета. А глава Центробанка, наоборот, сыграла на контрасте. Пиджак — черный, папка — белая.

Отчет правительства перед депутатами — своего рода экзамен. Как сработали в 2025 году.

«Россия продолжает развиваться вопреки всем попыткам извне помешать этому. В том числе нарастающему санкционному давлению, тарифным войнам…» — отмечает Михаил Мишустин.

Эффект очень конкретный: ВВП вырос за три года на 10%. Инфляция идет вниз. Уровень безработицы — всего 2,2%. Взрывной рост жилищного строительства.

«Это и финансирование ипотеки, поддержка жилищного строительства… Инфраструктурные проекты, в целом. Как за счет государства, так и за счет крупных компаний», — приводит статистику заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

За сухой статистикой — благополучие россиян, прежде всего, семей с детьми.

«Адресно помогаем семьям с низкими доходами. Им предоставляется единое пособие. Вдвое увеличены стандартные налоговые вычеты на второго и последующих детей. Регулярно индексируем материнский капитал», — говорит премьер-министр.

И мер помощи все больше. С июня будут принимать заявки на ежегодную семейную выплату. Ею смогут воспользоваться четыре миллиона семей. И как раз по механизму получения льгот можно наглядно понять, что такое цифровизация для каждого. Все быстро.

Современные технологии — помогут и увеличить производительность труда.

«Внедрение современных технологий, производство роботов… Задача стоит амбициозная: повысить производительность труда на 20% к 2030 году», — отмечает заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

В какой-то момент многочасового отчета депутаты не выдержали и, не дождавшись окончания, отправились с букетом к Оксане Лут. Министру сельского хозяйства. У нее день рождения.

Праздник сегодня и у студентов. Болонская система отменяется — это как раз в Думе подтвердил премьер. Это когда за четыре года готовили полноценных специалистов. С точки зрения запада, полноценных.

«Я поддерживаю абсолютно это направление. Надо уже заканчивать с четырехлетними недоинженерами, недоматематиками. Это абсолютно так», — подтверждает Мишустин.

Заканчивать надо и с отлучением России от мирового спорта. Там наконец очухались.

«Готовимся к Лос-Анджелесу полноценно. Процесс идет, везде будем. Выгрызать свое место, которое по закону за Россией. ЭИ сейчас мы прям хлопнем дверью? Не дождутся!» — заявляет министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев.

Как не дождались недруги — экономического краха России. Мы не просто справились с санкциями. А развиваемся быстрее, чем они.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.