Семья Стивена Хокинга отвергает связь физика с Эпштейном

The Sun: Девушки в бикини на фото с Хокингом из дела Эпштейна были его сиделками

Две девушки в бикини и с коктейлями в руках запечатлены сидящими рядом со знаменитым британским физиком Стивеном Хокингом — эта фотография была обнародована Минюстом США среди других документов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальное насилие, в том числе совращение несовершеннолетних и торговлю людьми.

Чтобы остановить обсуждение скандального кадра, высказались представители семьи Хокинга. Об этом сообщают журналисты британской газеты The Sun. По словам родственников ученого, женщины с фото — это его сопровождающие. Сиделки. Более того, обе достаточно долго сотрудничали с неизлечимо больным Хокингом.

«Представитель семьи Хокинга заявил, что две женщины были долго работавшими на него сиделками из Великобритании», — сказано в материале.

Представитель подчеркнул, что сиделки были необходимы физику из-за диагностированного у него бокового амиотрофического склероза (БАС или болезнь Лу Герига. — Прим. ред.). Он опроверг все обвинения в адрес Хокинга, касающиеся его связи с Джеффри Эпштейном. По его словам, фото было сделано в 2006 году в отеле Ritz Carlton на карибском острове Сент-Томас — тогда ученый выступал на мероприятии, посвященном квантовой космологии.

Однако некая связь между ними все же была. Авторы статьи отметили, что американский финансист присутствовал на научном событии, кроме того, он оплатил приезд 21 специалиста, в их числе был Стивен Хокинг. Также в личных переписках Эпштейн говорил, что приматывал голову физика к стулу, чтобы тот смог погрузиться под воду на подлодке во время визита на его частный остров.

Обвинения Эпштейну предъявили в 2019 году. Вскоре его обнаружили мертвым в тюремной камере. И хотя официальной причиной смерти было названо самоубийство, вокруг этого происшествия появилось множество конспирологических теорий, ведь финансист близко общался со многими представителями мировой элиты — политиками, артистами, прочими знаменитостями.

Среди этих людей и бывший британский принц Эндрю — младший брат короля Великобритании Карла III. Он ни в чем не признался, но из-за скандала потерял все титулы и почетные звания. А теперь еще и регулярный гость на допросах в силовых структурах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.