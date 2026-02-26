Умер сыгравший в «Бригаде» и «Интернах» актер Владимир Довжик

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 166 0

За свою карьеру он принял участие более чем в 100 проектах.

Где играл актер Владимир Довжик — список ролей

Фото: Кадр из к/ф «истосердечное признание », реж. Пётр Борисов, 2017 г.

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актер Владимир Довжик умер в возрасте 57 лет. Об этом сообщили в пресс-службе московского драматического театра «Человек».

«На 58-м году жизни не стало большого друга нашего театра Владимира Давидовича Довжика. Разноплановый, умный, тонкий актер и талантливый режиссер внес большой вклад в развитие нашего театра. Скорбим вместе с родными и близкими, коллегами и многочисленными поклонниками Владимира Давидовича. Светлая память!» — уточняется в публикации.

За свою карьеру артист был задействован более чем в 100 проектах. Больше всего Владимир Довжик запомнился зрителям по ролям в сериалах «Бригада», «Интерны» и «Склифосовский».

Накануне же стало известно о смерти Ростислава Геппа — основателя челябинского ансамбля «Ариэль». Он являлся одним из ярких культурных «брендов» региона. Был широко известен далеко за пределами Урала и, конечно, имел всероссийскую славу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.47
-0.16 90.32
-0.26
Ретроградный Меркурий развеет иллюзии: гороскоп для знаков зодиака на мар...

Последние новости

2:03
Мама, не смотри: пять причин удалить историю браузера прямо сейчас
1:42
Бойся, должник: как коммунальщики наказывают тех, кто не платит за ЖКХ
1:21
Семья Стивена Хокинга отвергает связь физика с Эпштейном
0:55
Умер сыгравший в «Бригаде» и «Интернах» актер Владимир Довжик
0:53
Иначе не получится: зачем боевики ВСУ отрезают конечности убитых сослуживцев и отправляют их родным
0:22
Одиннадцатилетний мальчик выпал с девятого этажа в Махачкале и выжил

Сейчас читают

Экстрасенс, указавший место убийства пропавшей девочки, оказался виновным в ее смерти
Путин на Форуме будущих технологий: биоэкономика, кадры и стратегия до 2050 года
Ждали все: брошенного мамой детеныша макаки Панча наконец обняли
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
Кровавая луна и затмение: гороскоп для знаков зодиака 3 марта
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео