«Паническая атака»: оставленная врачами дома роженица впала в кому

Mirror: оставленная врачами дома роженица впала в кому

В Британии сотрудники больницы не распознали у роженицы симптомы внутреннего кровотечения, предложив ей оставаться дома. Женщина впала в кому, а ребенок умер. Об этом сообщает Mirror.

Трагедия, которой можно было избежать

Национальное расследование в сфере акушерства выявило шокирующие случаи некачественной помощи. Специалисты обнаружили шесть системных факторов, которые по-прежнему приводят к гибели матерей и младенцев во время родов.

Одной из пострадавших стала 39-летняя Кэти Фаулер. В январе 2022 года у женщины начались схватки. Однако акушерки, осматривавшие ее только по телефону, не заметили признаков сильного внутреннего кровотечения.

Медики предположили, что у Кэти паническая атака, и посоветовали ей оставаться дома.

Роды в вестибюле и смерть на руках

Когда состояние женщины ухудшилось, муж повез ее на такси в больницу графства Сассекс. У Кэти остановилось сердце прямо у входа в больницу, хирургам пришлось экстренно проводить кесарево сечение в вестибюле.

Ее дочь Эбигейл реанимировали на стульях в зале ожидания.

«Последнее, что я помню, — как садилась в такси, чтобы ехать в больницу, и думала, что привезу домой свою малышку. А вместо этого меня разбудили и сказали, что она умирает. Это был худший момент в моей жизни», — рассказала Кэти.

Почти двое суток женщина провела в искусственной коме. Когда она очнулась, врачи сообщили, что у девочки несовместимые с жизнью повреждения.

Эбигейл умерла на руках у родителей, прожив всего два дня. Следствие установило, что ребенок бы выжил, если бы мать доставили в больницу раньше.

Масштаб проблемы

Команда масштабного расследования встретилась с более чем 400 пострадавшими. Сотрудники получили обратную связь от более чем восьми тысяч человек, включая матерей, их родственников и работников Национальной службы здравоохранения.

В промежуточном отчете говорится, что родильные дома и неонатальные отделения в Британии не справляются со своими задачами в отношении многих женщин, младенцев, семей и сотрудников.

Реакция семьи и больницы

Кэти Фаулер призналась, что разочарована и расстроена промежуточным отчетом, в котором не указаны конкретные причины проблем в сфере родовспоможения. Она считает, что докопаться до истины можно только с помощью общественного расследования, которое по закону обяжет трасты предоставить всю информацию.

«Это скандал, и относиться к нему нужно соответственно», — добавила женщина.

В Университетском госпитале Сассекса выразили глубочайшие соболезнования семье и сообщили, что после смерти Эбигейл внесли ряд улучшений в систему госпитализации рожениц. В больнице заверили, что команда акушеров и гинекологов делает все возможное, чтобы обеспечить наилучший уход для всех семей, и постоянно стремится к совершенствованию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.