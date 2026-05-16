«Полный идиотизм»: Соседов назвал главного фрика российской эстрады

Лилия Килячкова
Отечественный шоу-бизнес переполнен людьми, которые не обладают ни талантом, ни пониманием сцены, уверен журналист.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Марианна Пронина

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что большая часть представителей современной российской эстрады является фриками. Таким мнением он поделился в беседе с Общественной службой новостей (ОСН).

По словам Соседова, отечественный шоу-бизнес сегодня переполнен людьми, которые не обладают ни талантом, ни пониманием сцены, однако продолжают оставаться в медиапространстве.

При этом критик отметил, что эпатаж сам по себе не является проблемой. В пример он привел Жанну Агузарову и Бориса Моисеева, подчеркнув, что они были яркими и необычными артистами, но при этом обладали стилем и понимали, как строить сценический образ.

«А такие личности, как та же Марго Овсянникова — это просто полный идиотизм. Петь она не умеет, говорить на камеру не умеет. Она фрик, но в самом худшем понимании этого слова. Меня передергивает, когда я вижу или слышу ее», — заявил Соседов.

Критик также выразил надежду, что на российской сцене со временем станет меньше подобных исполнителей. По его мнению, отечественной эстраде и без того хватает бездарных артистов.

