Исключить несколько продуктов: смена рациона после 45 лет способна продлить жизнь

Mirror: смена рациона после 45 лет способна продлить жизнь

Внесение корректировок в привычное меню после 45 лет позволяет мужчинам и женщинам продлить свою жизнь. Об этом сообщает Mirror.

Специалисты проанализировали данные более чем 103 тысяч участников проекта UK Biobank в течение десятилетнего периода. Исследователи сфокусировались на пяти основных диетических стратегиях, среди которых средиземноморская диета, рацион для снижения риска диабета, диета для гипертоников (DASH), растительное питание и альтернативный индекс здорового питания (AHEI).

Результаты работы, опубликованной в журнале Science Advances, подтвердили, что замена вредных продуктов полезными альтернативами работает эффективно даже в зрелом возрасте.

Наилучшие показатели продемонстрировал индекс AHEI, который помогает мужчинам прибавить до 4,3 года жизни, а женщинам — до 3,2 года. При этом средиземноморский подход, богатый овощами, орехами и рыбой, увеличивает срок жизни в среднем на 2,2 года.

Диета для профилактики диабета с акцентом на клетчатку и нежирные белки дает мужчинам бонус в три года.

«Большая приверженность различным моделям здорового питания неизменно была связана с более низким риском смертности от всех причин и увеличением ожидаемой продолжительности жизни, независимо от генов долголетия», — отметили авторы работы.

Гены не являются решающим фактором, если человек готов адаптировать свои привычки под рекомендации нутрициологов.

Специалисты отмечают, что растительная диета, не требующая полного отказа от мяса, но минимизирующая его потребление, добавляет около двух лет жизни. План питания DASH, созданный для борьбы с гипертонией путем сокращения соли и сахара, также показал положительную динамику.

Исследователи резюмируют, что гибкость предложенных диет позволяет людям выбирать наиболее подходящий вариант в зависимости от личных традиций. Главное — исключить переработанное мясо и рафинированные углеводы, заменив их цельными продуктами.

