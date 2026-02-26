Посол РФ в Норвегии предупредил о российском ответе на угрозы НАТО в Арктике

Полное интервью с послом РФ в Осло Николаем Корчуновым — смотрите в программе «Известия. Главное» на Пятом канале в полночь на воскресенье, 1 марта.

Члены НАТО все настырнее лезут в Арктику, Россия следит за активностью Североатлантического альянса и готова совершить адекватный ответ на угрозы. Об этом в интервью 5-tv.ru сообщил посол РФ в Осло Николай Корчунов.

«Под откровенно надуманным предлогом „российской угрозы“ как грибы после дождя множатся новые командно-штабные структуры и базы блока в странах Северной Европы. Уровень натовской активности в балтийско-арктическом регионе повысился настолько, что для ее координации альянсом только за последние полгода запущены такие рамочные военные инициативы, как „Балтийский часовой“, „Восточный часовой“, „Арктический часовой“. Характерно, что в Арктику все настырнее лезут внерегиональные члены НАТО», — заявил Корчунов.

По его словам, РФ неоднократно указывала, что у нее нет агрессивных планов в отношении стран НАТО.

«Абсолютно, мы миролюбивая страна. Но, тем не менее, это подогревается», — подчеркнул посол.

Дипломат указал, что на Западе не видят, что «нагнетание нездорового ажиотажа и конфронтационной деятельности НАТО в отношении стратегических потенциалов России расшатывает не только безопасность в Арктике, но и глобальную стабильность».

Как подчеркнул Корчунов, страны НАТО превращают северные регионы в плацдарм альянса для операций против России.

«Подчеркну, что Россия никому не угрожает, не заинтересована в конфронтации ни с Норвегией, ни с какой-либо другой страной НАТО, но не оставит без адекватного ответа создаваемые для нас угрозы», — указал дипломат.

