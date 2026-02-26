Круглая сумма? Сколько Джиган отсудит у Оксаны Самойловой при разводе

Джиган не требует денег от Оксаны Самойловой при разводе

Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) на текущий момент не предъявлял супруге, блогеру Оксане Самойловой, никаких конкретных финансовых претензий в рамках бракоразводного процесса. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил адвокат Оксаны Олег Тонаканян.

В медиапространстве активно распространялись слухи о том, что артист якобы намерен отсудить у матери своих детей порядка 310 миллионов рублей при разделе совместно нажитого имущества. Тонаканян пояснил, что юридическая реальность выглядит иначе: поданный иск касается исключительно признания брачного контракта недействительным, что само по себе не является автоматическим требованием о выплате денежных средств.

Адвокат Самойловой также предпочел воздержаться от обсуждения информации о возможных проблемах в бизнесе своей доверительницы или о предполагаемой распродаже ее активов. В связи с этим ситуация остается в правовом поле оспаривания ранее достигнутых договоренностей.

Со своей стороны адвокат рэпера Сергей Жорин подтвердил, что его клиент настаивает на справедливом распределении имущества — пополам между супругами. Он уточнил, что общая стоимость активов, накопленных за время брака, на данный момент официально не оценивалась специалистами.

Основанием для обращения в Савеловский суд Москвы стало утверждение стороны Джигана о том, что брачный договор подписывался в период, когда артист находился в уязвимом психологическом состоянии. Защита утверждает, что во время прохождения лечения исполнитель не мог в полной мере осознавать правовые последствия подписанного документа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.