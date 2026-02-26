«Не оставят без жилья»: друзья пообещали подарить Ларисе Долиной новую квартиру
История с недвижимостью певицы стала центральным скандалом прошлого года.
Фото: legion-media/Persona Stars/053
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Друзья пообещали подарить Ларисе Долиной новую квартиру
Народная артистка РФ Лариса Долина в ближайшее время может обзавестись собственным жильем в столице благодаря поддержке состоятельных друзей. Об этом сообщает kp.ru.
Артистка, лишившаяся своей элитной квартиры в Хамовниках из-за действий телефонных аферистов, сейчас вынуждена проживать в арендованном помещении. По словам близкого друга звезды, бизнесмена Юрия Растегина, окружение исполнительницы не оставило ее в беде
«Благодаря друзьям скоро у нее будет своя крыша над головой. Я рад, что они обратили внимание на ее ситуацию и не оставят ее без жилья», — поделился предприниматель.
Он отметил, что Долина проявляет стойкость духа, несмотря на тяжелые финансовые потери, и подчеркнул, что вопрос с новым местом жительства будет решен в положительном ключе, так как многие были готовы оказать ей материальную помощь еще на этапе судебных разбирательств.
История с потерей имущества площадью 236 квадратных метров стала одним из самых громких скандалов прошлого года. Под давлением мошенников певица продала недвижимость и передала около 180 миллионов рублей посредникам. Хотя изначально суды вставали на сторону артистки, в итоге ключи от объекта были переданы покупательнице Полине Лурье.
У Долиной остается загородный дом в Подмосковье и небольшая двухкомнатная квартира в Лефортово, однако переезжать в «хрущевку» площадью 50 метров знаменитость отказалась, сочтя ее слишком тесной для себя. Сейчас она адаптируется к жизни в съемном жилье на выгодных условиях и продолжает творческую деятельность.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
43%
Нашли ошибку?