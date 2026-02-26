«Не оставят без жилья»: друзья пообещали подарить Ларисе Долиной новую квартиру

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 36 0

История с недвижимостью певицы стала центральным скандалом прошлого года.

Кто подарит Ларисе Долиной новую квартиру

Фото: legion-media/Persona Stars/053

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Друзья пообещали подарить Ларисе Долиной новую квартиру

Народная артистка РФ Лариса Долина в ближайшее время может обзавестись собственным жильем в столице благодаря поддержке состоятельных друзей. Об этом сообщает kp.ru.

Артистка, лишившаяся своей элитной квартиры в Хамовниках из-за действий телефонных аферистов, сейчас вынуждена проживать в арендованном помещении. По словам близкого друга звезды, бизнесмена Юрия Растегина, окружение исполнительницы не оставило ее в беде

«Благодаря друзьям скоро у нее будет своя крыша над головой. Я рад, что они обратили внимание на ее ситуацию и не оставят ее без жилья», — поделился предприниматель.

Он отметил, что Долина проявляет стойкость духа, несмотря на тяжелые финансовые потери, и подчеркнул, что вопрос с новым местом жительства будет решен в положительном ключе, так как многие были готовы оказать ей материальную помощь еще на этапе судебных разбирательств.

История с потерей имущества площадью 236 квадратных метров стала одним из самых громких скандалов прошлого года. Под давлением мошенников певица продала недвижимость и передала около 180 миллионов рублей посредникам. Хотя изначально суды вставали на сторону артистки, в итоге ключи от объекта были переданы покупательнице Полине Лурье.

У Долиной остается загородный дом в Подмосковье и небольшая двухкомнатная квартира в Лефортово, однако переезжать в «хрущевку» площадью 50 метров знаменитость отказалась, сочтя ее слишком тесной для себя. Сейчас она адаптируется к жизни в съемном жилье на выгодных условиях и продолжает творческую деятельность.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.47
-0.16 90.32
-0.26
Время перемен и роста: лунный гороскоп стрижек на весну 2026 года

Последние новости

19:03
Угроза безопасности: Захарова о прекращении Киевом транзита через «Дружбу»
19:00
Собянин объявил об открытии обновленного корпуса ГКБ № 1 имени Пирогова
18:58
Европейские дипломаты обсуждают острые политические темы, сидя в бункере
18:44
Защита рэпера Гуфа обжалует приговор суда по делу об ограблении
18:33
Девять рыбаков отрезало от берега на льдине в Финском заливе
18:30
Похищение или несчастный случай? Что случилось с девятилетней девочкой в Смоленске

Сейчас читают

Терминал СПГ стал головной болью Финляндии: диверсификация пошла не так
Блогер Лерчек родила четвертого ребенка
Куртка поверх пижамы: пропавшая в Смоленске девятилетняя девочка оделась наспех
Без телефона и ключей: что известно о пропаже девятилетней девочки в Смоленске

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео