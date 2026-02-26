Украинский беспилотник ранил троих человек в Херсонской области

За минувшие сутки в результате террористических атак Вооруженных сил Украины пострадали три мирных жителя Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Женщина 1962 года рождения, а также мужчины 1961 и 1962 года рождения ехали в легковом автомобиле в Скадовском районе недалеко от села Новониколаевка. Преступный удар украинского беспилотника оборвал их путь — всех троих доставили в Скадовскую ЦРБ.

Кроме того, атаке БПЛА подвергся частный дом в Брилевке Алешкинского округа — к счастью, обошлось без пострадавших. Также повреждены четыре жилых домовладения в Таврийске, Обрывке и Райском Новокаховского округа, уточнил губернатор.

Кроме того, украинские боевики обстреляли Алешки, Голую Пристань, Солонцы, Старую Збурьевку, Кардашинку, Костогрызово, Крынки, Нечаево, Новую Збурьевку, Новую Каховку, Песчановку, Поды, Подлесное, Пролетарку, Раденск и Янтарь.

Регионы России, в том числе Херсонская область, систематически подвергаются атакам со стороны киевского режима с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и ракеты для атак на приграничные регионы страны и ударов по гражданской инфраструктуре.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.