Равные права: выступление Владимира Путина на Госсовете Союзного государства

Путин: Россия лидирует по вложениям в экономику Белоруссии

Президент России Владимир Путин вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко приняли участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. В ходе выступления Путин подробно остановился на вопросах интеграции, экономического взаимодействия, социальной политики и совместной внешнеполитической линии двух стран. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Интеграция как естественный процесс

По словам Путина, участникам заседания предстоит принять решения, направленные на дальнейшее развитие сотрудничества в политике, экономике и других сферах.

«Процесс углубления интеграции между двумя нашими государствами носит закономерный, естественный и взаимовыгодный характер», — подчеркнул Путин.

Президент отдельно отметил, что фундаментом взаимодействия остаются общие духовные и нравственные ценности братских народов России и Белоруссии.

Союзный договор

Глава государства напомнил, что этой весной исполняется 30 лет с момента подписания союзного договора между двумя странами. За этот период, отметил он, удалось добиться существенных результатов.

«За прошедшие десятилетия слаженными усилиями многого удалось добиться», — заявил президент.

По его словам, сформировано общее социально-экономическое и культурное пространство, которое продолжает развиваться.

Гарантии для граждан двух стран

Отдельное внимание Путин уделил вопросам прав и возможностей граждан в рамках Союзного государства. Он подчеркнул, что россиянам и белорусам обеспечены равные условия жизни.

«Гражданам России и Белоруссии обеспечиваются равные права во всех сферах жизни, гарантирована свобода в выборе места жительства и трудоустройства, предоставлена возможность участия в выборах на местном уровне, равный и беспрепятственный доступ к государственным, социальным и медицинским услугам», — сказал российский лидер.

Кроме того, он сообщил, что Госсовет примет решения, направленные на защиту граждан Союзного государства от преследований со стороны третьих стран.

Торговля, инвестиции и стандарты

Президент отметил устойчивый рост взаимной торговли и инвестиций. По его словам, Россия остается крупнейшим инвестором в белорусскую экономику.

«Россия лидирует по вложениям в экономику Белоруссии — сегодня это $4,5 миллиарда», — добавил Владимир Путин.

Также в рамках заседания планируется принять постановление о создании единого органа по стандартизации. Эта структура, как пояснил глава государства, будет способствовать повышению качества продукции.

«Эта госструктура будет содействовать тому, чтобы наши люди получали качественные продукты», — пояснил российский лидер.

Расширение сети

Владимир Путин сообщил о развитии транспортной и логистической инфраструктуры Союзного государства. Совершенствуются системы пассажирских и грузовых перевозок, модернизируется инфраструктура.

«В этой связи идет и решение Госсовета о развитии сети пригородного сообщения в приграничных районах Союзного государства», — добавил президент РФ.

Координация на международной арене

Глава государства подчеркнул, что Москва и Минск действуют согласованно по ключевым вопросам мировой повестки.

«Наши подходы в вопросах актуальной повестки всегда близки или совпадают», — отметил Владимир Путин.

Он также обратил внимание, что Россия и Белоруссия совместно выступают против санкционного давления.

Контекст

Служба внешней разведки России заявила, что западные неправительственные организации, включая структуры США, Великобритании, Германии и Польши, намерены активизировать работу в Белоруссии с целью дестабилизации ситуации и смены конституционного строя. В СВР указали на планы поиска новых оппозиционных фигур к президентским выборам 2030 года и попытки ослабить союз Москвы и Минска.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не нуждается в том, чтобы Белоруссия представляла ее интересы в «Совете мира» по урегулированию в секторе Газа. Он подчеркнул, что позиция Москвы по участию в инициативе еще прорабатывается в МИД РФ.

Песков также отметил, что формат Союзного государства предусматривает координацию по широкому кругу вопросов, включая внешнюю политику, и эта координация с Минском будет продолжена. Он напомнил, что Россия выделила Палестине один миллиард долларов на восстановление.

Выступление Владимира Путина на заседании Высшего Государственного совета Союзного государства стало продолжением курса на дальнейшее укрепление интеграции, расширение экономического взаимодействия и согласованную внешнеполитическую линию двух стран.

