Захарова заявила, что ЕС не приглашали за стол переговоров по Украине

Захарова: ЕС не приглашали на переговоры по Украине

Европейский союз не имеет права участвовать в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Об этом на брифинге 26 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вас там никто не ждет. Вас туда, за этот стол переговоров, никто не приглашал, потому что вы не умеете себя вести, потому что вы уже там были, потому что вы мухлевали и жульничали, и вас схватили за руку», — подчеркнула дипломат.

По ее словам, ЕС следует «сидеть под столом и не вякать».

Захарова также прокомментировала визит руководства Евросоюза в Киев 24 февраля, назвав его бессодержательным и не принесшим никаких конкретных результатов, кроме пустой картинки.

18 февраля в Женеве завершился трехсторонний раунд переговоров России, США и Украины, который стороны оценили как конструктивный и результативный. Представителей Евросоюза на встрече не было.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария захарова назвала атаки на стариков и детей обычным делом для киевского режима.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.