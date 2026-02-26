Захарова: Киев прибегает к атакам на мирное население из-за неудач на фронте

Борис Сатаров
Представитель МИД РФ подтвердила, что задачи по денацификации и демилитаризации Украины будут достигнуты.

Мария Захарова заявила, что атаки ВСУ по мирным жителям подтверждают цели СВО

Участившиеся атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирное население в Брянской и Курской областях подтверждают необходимость проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Все вышеперечисленные факты подтверждают актуальность задач по денацификации и демилитаризации Украины, а также устранению угроз, исходящих с ее территории», — сказала Захарова.

Представитель МИД также подчеркнула, что киевский режим прибегает к атакам на мирное население из-за неудач на фронте.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Мария Захарова заявила, что для киевского режима убийства гражданских лиц, включая детей и женщин, стали обыденностью и способом давления на Россию.

С 2014 года жертвами украинских нацистов стали как минимум 1936 детей и подростков, из них 345 погибли. По словам официального представителя МИД, эти действия могут быть квалифицированы как акты международного терроризма.

