Вторая неделя Великого поста 2026: что можно и нельзя делать в эти дни

Во вторую неделю Великого поста запрещены все продукты животного происхождения

Вторая неделя Великого поста (Неделя «Святителя Григория Паламы». — Прим. ред.) в 2026 году продлится со 2 по 8 марта. Для православных христиан это время молитв, посещения богослужений, а также строгих ограничений в питании, таких как введение сухоядения. Об этом сообщается в материале URA.RU. Наступает время серьезной внутренней духовной работы, осмысления своего жизненного пути и самопознания.

Рацион ограничен определенным набором продуктов на каждый день. В понедельник разрешены сырые овощи и фрукты, зелень, сухофрукты, орехи, мед, хлеба, соль и вода. Можно приготовить салат без заправки, овощное пюре в блендере или бутерброды. Во вторник и четверг верующие варят или тушат растительные продукты без масла, едят каши или супы, а в среду и пятницу практикуют только сухоядение — сырые овощи, фрукты, орехи, мед, хлеб. В субботу и воскресенье позволены горячие блюда и выпечка без яиц и молока.

Главные запреты второй недели Великого поста

Во вторую неделю Великого поста категорически запрещено есть продукты животного происхождения — мясо, молоко и производные, сливочное масло, рыбу, яйца, белый хлеб и сдобу, пить любые алкогольные напитки. Кроме того, не одобряются шумные застолья и даже приглашение в дом посторонних. В понедельник, среду и пятницу — дни сухоядения — нельзя термически обрабатывать пищу, заваривать чай и травяные настои.

Врач-диетолог Наталья Круглова в интервью URA.RU отметили, что мясо — один из основных источников белка, железа и витамина B12, поэтому на время поста ему необходимо найти замену, например, бобовые. Также важно сделать меню разнообразным. Подспорьем станут блюда и ингредиенты, специально разработанные для веганского рациона. Для веганов, в частности, придумали так называемое растительное мясо — источник ценного белка.

Растительные заменители молочных продуктов также доступны в магазинах — их можно употреблять отдельно или добавлять в блюда. К таким напиткам относятся овсяные и соевые йогурты, молоко, аналоги творога, соевый сыр.

Молитвы и службы во вторую неделю Великого поста

В православных храмах в этот период совершается чтение молитвы преподобного Ефрема Сирина. В третий и пятый день недели служат Литургию Преждеосвященных Даров, а в шестой поминают всех усопших. В воскресенье священнослужители вспоминают святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского, и раскрывают прихожанам его учение о Божественном Свете.

Верующие читают молитвы в честь святителя Григория Паламы и просят укрепления веры и терпения. В будни — молитву преподобного Ефрема Сирина, сопровождая ее земными поклонами. В качестве покаянной молитвы используют Пятидесятый псалом из Псалтиря и просят о прощении грехов. Также православные многократно каждый день повторяют «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного», обращаются к Священному Писанию Ветхого и Нового Заветов.

