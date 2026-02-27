Переговоры США и Ирана в Женеве завершились без соглашения

Переговоры США и Ирана по ядерной программе, которые также проходили в Женеве — завершились без результата. Как сообщает The Wall Street Journal, Вашингтон ужесточил свою позицию. И выдвинул дополнительные требования.

По данным издания, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер потребовали ликвидировать основные ядерные объекты республики и передать Соединенным Штатам весь оставшийся обогащенный уран. При этом американская сторона настаивает, чтобы возможная сделка носила бессрочный характер.

Иранское руководство с этими условиями не согласилось. В итоге США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке. В регион уже прибыли авианосец, восемь эсминцев и три боевых корабля. Но Пентагон намерен перебросить еще 20 новейших истребителей.

