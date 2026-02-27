Фирмы-однодневки: как турагентства обманывают россиян с путевками

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 20 0

Мошеннические схемы в основном касаются турецких направлений.

Могут ли турагентства обмануть с горящими путевками

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Отельер Бильгинер: турагентства обманывают россиян с путевками

Туристы из России привлекаются заниженными ценами турецких турфирм и становятся жертвами мошеннических схем. Их обманывают через фиктивные предложения в интернете. Местных отельеров тревожит такая тенденция. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на владельца гостиничного бизнеса Мехмета Усту Бильгинера.

Суть схемы заключается в публикации объявлений с ценником значительно ниже среднерыночного уровня, что позволяет быстро привлекать внимание туристов, желающих сэкономить. По словам эксперта, в реальности за красивыми картинками стоят компании-однодневки, которые исчезают после получения оплаты или не предоставляют забронированные услуги.

«В социальных сетях публикуются предложения с ценами значительно ниже рыночных, чтобы привлечь внимание российских туристов. Однако по приезде люди понимают, что столкнулись с турагентствами-однодневками, которые не выполняют взятые на себя обязательства», — поделился Бильгинер подробностями проблемы.

Он пояснил, что преступники активизируются именно в пик сезона, рассчитывая на невнимательность клиентов при проверке юридических документов и лицензий. Отсутствие прозрачности в онлайн-сегменте продаж мешает людям вовремя заметить подвох, а добросовестному бизнесу потом приходится восстанавливать репутацию всей отрасли.

Интерес россиян к турецкому побережью продолжает расти, несмотря на подобные инциденты. Согласно статистическим данным, за минувший 2025 год страну посетило более 6,9 миллиона граждан РФ, что демонстрирует трехпроцентный рост турпотока.

Ранее глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе прогнозировала, что это направление сохранит статус лидера в сегменте организованного отдыха.

Эксперты настоятельно рекомендуют тщательно проверять посредников перед совершением любых транзакций, чтобы не оказаться в сложной ситуации в чужой стране.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.12
0.65 91.03
0.71
Волосы просыпаются вместе с весной: лунный гороскоп стрижек на март 2026

Последние новости

10:34
Путин поручил сохранить выплаты многодетным семьям при росте дохода
10:25
Страдают 30-60%: в России назвали самый частый вид аллергии
10:10
Фирмы-однодневки: как турагентства обманывают россиян с путевками
9:55
В России 6 марта не будет сокращенным рабочим днем
9:40
В России определились со сроками блокировки Telegram
9:30
«Ждала яйца четыре дня»: Волочкова о немецкой больнице

Сейчас читают

Терминал СПГ стал головной болью Финляндии: диверсификация пошла не так
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
«Вас увидят и услышат»: как составить резюме и сопроводительное письмо
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 февраля, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео