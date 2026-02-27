«Ждала яйца четыре дня»: Волочкова о немецкой больнице

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 79 0

По словам артистки, немцы — большие любители сосисок в тесте, но с яйцами все оказалось сложнее.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Волочкова четыре дня ждала, пока ей подадут яйца в немецкой больнице

Российская балерина, заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова, проходя реабилитацию после операции в немецкой больнице, четыре дня ждала, когда ей принесут яйца и салатные листья. Об этом экс-прима Большого театра рассказала 5-tv.ru на музыкальной премии «Bloggers music awards».

«В чужой стране, где только немцы <…> едят эти сосиски в тесте, я три дня просила найти мне салатные листья и два яичка <…> Нашли на четвертый день», — жалуется звезда балета.

Все это время тоску Волочковой по привычной для нее еде утоляла переводчица, привозившая ей яйца, однако и тут не все так просто. Балерину удивило то, что скорлупа была окрашена, будто на Пасху. Разгадка крылась в том, что европейцы таким образом помечают продукт, сваренный вкрутую.

«Это то, что мне было надо, я белочки ела и выживала», — добавила Волочкова.

Ранее в сети распространилась информация о том, что Волочкова потратила около миллиона рублей на операцию в «бомжатнике», однако артистка гневно опровергла эти слухи.

