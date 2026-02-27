Ловушка в мессенджере: мошенники маскируются под поликлиники

В России мошенники стали добавлять граждан в фейковые чаты поликлиник

В российских мессенджерах зафиксирована новая волна мошенничества, связанная с созданием фальшивых чатов государственных медицинских учреждений. Об этом сообщает РИА Новости.

Преступники самовольно добавляют граждан в подобные группы, где уже указаны личные данные потенциальной жертвы, включая фамилию, имя, отчество и дату рождения. Участников чата просят подтвердить актуальность прикрепления к конкретной поликлинике.

Если человек откликается на запрос, ему присылают ссылку на якобы официальную анкету. На самом деле ресурс является фишинговым и служит инструментом для кражи конфиденциальной информации или заражения устройства вредоносными программами.

Схема рассчитана на невнимательность пользователей, которые доверяют сообщениям, содержащим их реальные персональные данные. Переход по вредоносной ссылке может привести к автоматической установке софта, предоставляющего хакерам полный удаленный доступ к смартфону или персональному компьютеру.

Таким методом преступники получают возможность управлять банковскими приложениями и аккаунтами на государственных сервисах. Специалисты призывают игнорировать подобные приглашения в группы и не переходить по подозрительным ссылкам, даже если обращение выглядит официальным.

Проверить статус прикрепления к медучреждению всегда можно самостоятельно через портал «Госуслуги» или при личном визите в регистратуру поликлиники.

