Снимают расправы на видео: подростковая банда охотится на детей в Мытищах

Дарья Орлова
Одно из избиений едва не закончилось трагедией.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В подмосковных Мытищах разгорается скандал вокруг подростковой компании, которую местные жители называют организованной группировкой. По информации портала MSK1.ru, молодые люди в масках устраивают нападения на случайных прохожих и сверстников, фиксируя происходящее на видео.

Конфликт из-за снежка

Одна из историй получила широкий резонанс после того, как жертвой стал школьник. Инцидент произошел во дворе дома на 1-й Институтской улице. По словам матери подростка, поводом для конфликта стал случайно брошенный снежок, который едва не попал в пожилую женщину.

После этого, как утверждает семья пострадавшего, родственник женщины собрал компанию молодых людей. Подростка окружили и начали избивать. Удары наносились ногами, в том числе по голове. Мальчик потерял сознание, однако избиение продолжалось. Спасла его случайная прохожая, которая вмешалась в происходящее.

Врачи диагностировали у школьника сотрясение мозга, ушибы и гематому.

Угрозы и давление

Несмотря на полученные травмы, подросток некоторое время не рассказывал родителям о случившемся. Позже, по словам матери, нападавшие вновь вышли на него, заманили в подъезд и заставили под угрозами приносить извинения. После этого инцидент стал известен взрослым.

Семья считает, что речь идет не об единичной вспышке агрессии, а о систематических действиях группы.

Новые эпизоды

По информации пострадавшей стороны, 23 февраля та же компания якобы напала на двух человек рядом с торговым центром «Красный кит». Очевидцы предполагают, что участники могли находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Местные жители говорят о группе численностью около 20 человек. Подростки, как утверждается, действуют слаженно и часто закрывают лица балаклавами.

Обращение к Бастрыкину

Опасаясь дальнейшей эскалации, мать пострадавшего школьника направила официальное обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой взять ситуацию под личный контроль.

Жители настаивают на тщательной проверке всех эпизодов и требуют дать правовую оценку действиям подростков.

