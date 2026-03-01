Без «своих» карт дешевле не будет: цены на маркетплейсах уравняют

Дарья Орлова
Правительство готовит правила, которые изменят подход к скидкам и оплате онлайн-покупок.

Что будет когда цены на маркетплейсах уравняют

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

На маркетплейсах РФ обяжут отображать одинаковые цены для всех покупателей

Российские онлайн-площадки могут обязать устанавливать единую стоимость товаров вне зависимости от способа расчета. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин, а подробности разъяснили в Минэкономразвития. Речь идет о запрете различий в цене для покупателей, использующих разные платежные инструменты.

«Говоря о единых правилах формирования цены на маркетплейсах вне зависимости от средства платежа, Председатель Правительства Михаил Мишустин подчеркнул, что этот вопрос беспокоит людей, что они не смогут купить недорого товары, к которым привыкли», — разъяснили в пресс-службе Минэкономразвития.

В министерстве подчеркнули, что инициатива направлена на защиту прав потребителей и не предполагает отмену скидочных программ как таковых. По замыслу властей, маркетинговые механизмы останутся, но они не должны быть привязаны исключительно к определенным картам или платежным системам.

Ранее крупные банки выступили против практики, при которой маркетплейсы предоставляют особые условия при оплате «своими» финансовыми инструментами. По их мнению, такая модель ограничивает выбор покупателей и создает неравные условия конкуренции.

Банк России также предлагал запретить интернет-магазинам предоставлять преимущества держателям отдельных карт, чтобы обеспечить равные правила для участников рынка.

В то же время представители одного из крупных маркетплейсов — Ozon — назвали инициативу ряда банков непродуманной. По их оценке, подобные ограничения могут привести к росту расходов для миллионов клиентов.

Вопрос регулирования работы онлайн-площадок поднимался правительством еще в 2024 году. Тогда Михаил Мишустин отмечал, что у потребителей и сотрудников маркетплейсов накопилось немало претензий к организации их деятельности, и рынок требует аккуратной настройки.

