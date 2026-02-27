Задержан подозреваемый в подрыве автомобиля в подмосковном Фрязино

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 48 0

Пострадавший получил осколочное ранение голени и был доставлен в больницу.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; Telegram/Следком/sledcom_press; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Ростовской области недалеко от железнодорожного переезда задержан подозреваемый в подрыве автомобиля с мужчиной внутри в подмосковном Фрязино. Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Московской области.

«По результатам отработки круга лиц, с кем у потерпевшего имелись конфликты, установлен житель Фрязино, причастный к совершенному преступлению. Мужчина задержан на территории Ростовской области», — говорится в публикации.

По информации ведомства, мужчина прикрепил взрывное устройство на дно автомобиля пострадавшего ночью накануне случившегося. При этом за две недели до этого он испортил колеса автомобиля. Был произведен осмотр авто, в ходе которого были изъяты камеры наружного наблюдения, а также пластиковые и металлические части машины для производства взрывотехнической экспертизы

По факту данного случившегося возбуждено уголовное дело по частям статей «Подготовка к преступлению», «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ».

По данным 5-tv.ru, задержанным оказался местный бизнесмен, у которого свое цветочное дело. Между ним и пострадавшим происходили конфликты.

Взрыв произошел 10 февраля в автомобиле Nissan Patrol, внутри машины в этот момент находился человек. Пострадавший получил осколочное ранение голени и был доставлен в больницу. Незадолго до инцидента водитель обнаружил повреждение в полу машины и обратился в экстренные службы, сообщив о возможной угрозе. Спустя непродолжительное время произошел взрыв.

Ранее 5-tv.ru писал, что огонь охватил высотку на северо-западе Москвы — ребенка увезли на скорой. Горела квартира на 21-м этаже многоквартирного дома.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.12
0.65 91.03
0.71
Судьбоносная весна 2026: гороскоп для всех знаков зодиака на март, апрель...

Последние новости

13:16
Возбуждено уголовное дело по факту пропажи туристов в Пермском крае
13:08
В результате атаки дронов ВСУ на Курск один человек погиб и трое пострадали
12:57
Армия РФ нанесла два массированных удара по объектам Украины
12:50
Российская армия освободила Краснознаменку в Днепропетровской области
12:46
Задержан подозреваемый в подрыве автомобиля в подмосковном Фрязино
12:40
В районе Запорожской АЭС введен режим тишины

Сейчас читают

Похититель девятилетней девочки в Смоленске пытался отбиться от полиции
«Ждала яйца четыре дня»: Волочкова о немецкой больнице
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 февраля, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео