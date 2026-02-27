Хозяин тайги заявил о себе: видеокамера записала рык краснокнижного хищника

Услышать и зафиксировать голос данного зверя удается очень редко.

Уникальное видео получили ученые, наблюдая за животными в национальном парке в Приморском крае. Видеокамера записала рык редкого дальневосточного леопарда.

Специалисты говорят: леопарды молчаливы и подают голос крайне редко. А записать рык — и вовсе невероятная удача. С его помощью хищники общаются между собой. На видео молодой самец, ему около пяти лет. И, как рассказывают ученые, он — хозяин данной территории. Мощным ревом зверь дает знать о своем присутствии всем соперникам.

