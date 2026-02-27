Держала свои внутренности: мужчины изнасиловали и почти обезглавили девушку

Mirror: мужчины изнасиловали и почти обезглавили девушку

Жительница ЮАР сумела выжить после похищения, группового изнасилования и попытки обезглавливания, совершенных двумя мужчинами в Порт-Элизабет. Об этом сообщает Mirror.

Трагедия произошла, когда 27-летняя девушка возвращалась домой после встречи с друзьями. Прямо у порога ее дома в машину запрыгнул вооруженный мужчина, который оказался серийным насильником, выпущенным под залог.

Преступник, открыто заявлявший о поклонении дьяволу*, заставил жертву ехать за город, где к нему присоединился сообщник.

В безлюдном заповеднике злоумышленники подвергли девушку жестоким истязаниям. Один из мужчин 16 раз ударил ее ножом в шею, практически отделив голову от позвоночника, а затем вспорол ей живот.

Перед тем как бросить истекающую кровью девушку в лесу, преступники обсуждали, что ее смерть станет «подарком» для сатаны*. Однако после их ухода жертва очнулась и осознала, что единственным шансом на спасение является дорога.

Находясь в полуживом состоянии, девушка придерживала вываливающиеся из живота внутренности лоскутом одежды, а другой рукой поддерживала голову, которая буквально падала на плечо из-за перерезанных мышц и связок.

«Я надеялась, что, делясь своим опытом с другими, это даст им надежду и мужество для своего собственного пути», — позже призналась она.

Спасителем девушки стал проезжавший мимо ветеринар, который сумел оказать ей первую помощь до приезда медиков. Мужчина позже описывал внешность пострадавшей как «существо из романа Диккенса» из-за тяжести полученных травм.

Мало кто верил, что девушка выживет после того, как ее горло было разрезано 16 раз, но профессионализм врачей сотворил чудо. Напавшие на нее были осуждены на пожизненное заключение в 1995 году.

В 2023 году в ЮАР разразился скандал, когда преступников решили выпустить по условно-досрочному освобождению. Однако из-за общественного протеста обоих вернули в тюрьму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — движение признано экстремистским и запрещено в России.